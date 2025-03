Attivisti di Ultima Generazione trascinati fuori dal ristorante di Cracco a Milano: «Una cena costa come il mio affitto»

Video dalla rete

Blitz di Ultima Generazione nel ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Gli attivisti ambientali si sono seduti all’interno con uno striscione, prima di essere trascinati via dalla polizia. «Dentro un ristorante come questo, e in tutti i ristoranti di lusso, una cena costa come il mio affitto mensile da studentessa fuori sede. – spiega una studentessa – Anche lo studio sta diventando un privilegio, gli agricoltori sono in ginocchio, e noi che facciamo la spesa paghiamo sempre di più, e il carrello è sempre più vuoto. Oggi sono scesa in azione per chiedere il giusto prezzo, sia per chi compra, sia per chi produce. Vi faccio una domanda: è più importante un risotto d’autore, o una bolletta pagata?».

