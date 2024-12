Austria, la tradizionale corsa dei Krampus ad Hollabrunn

Video dalla rete

(LaPresse) Migliaia di persone si sono riunite nella piazza della città di Hollabrunn, in Austria, per assistere alla tradizionale corsa dei Krampus. Quindici gruppi provenienti da tutta l’Austria hanno sfilato per le strade per prendere in giro e “bastonare” coloro che osavano avvicinarsi troppo alle creature demoniache. La tradizione dei Krampus si era già estinta in molte città austriache, ma i membri del gruppo locale “Dionysos Pass” l’hanno rinnovata 20 anni fa a Hollabrunn. Nel folklore tedesco e austriaco, il Krampus è il compagno malvagio di Babbo Natale che punisce i bambini cattivi picchiandoli e mettendoli in un cesto di vimini intrecciato che portano sulla schiena. L’usanza rinvigorita ora mescola i tradizionali campanacci con la musica rock e gli effetti pirotecnici. I diversi gruppi competono per i costumi più stravaganti e spaventosi, pur mantenendo molti elementi tradizionali come le pellicce arruffate e i campanacci.

