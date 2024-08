Austria: l’automobilista perde la pazienza e investe gli attivisti per il clima

Video dalla rete

L’incidente è avvenuto durante una delle azioni di martedì mattina, nella Wiener Straße di Linz, in Austria. Gli attivisti di Ultima Generazione e Extinction Rebellion si erano posizionati su un passaggio pedonale in centro città, bloccando il traffico. Tuttavia, un automobilista ha perso la pazienza e, come si vede in questo video, ha accelerato. Per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Secondo la polizia, il guidatore è accusato di aggressione e coercizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA