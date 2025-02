Austria: lo sciatore precipita dalla montagna per una decina di metri

Video dalla rete

Ben Girdwood ha registrato il momento in cui Kieran Troup è precipitato da un dirupo nel ghiacciaio nella Pitztal, in Austria, rompendosi il legamento crociato anteriore e lacerando parzialmente il menisco e il legamento collaterale mediale.

Girdwood ha raccontato che si trovava in Austria per quello che «doveva essere un progetto per realizzare un cortometraggio sullo sci». il 24enne Kieran Troup, nato ad Aberdeen, in Scozia, è considerato «uno dei migliori sciatori del paese», scrive la stampa scozzese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA