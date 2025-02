Auto contro il gruppo dei ciclisti in Francia: la marcia indietro rapida li salva

Video dalla rete

Nella mini corsa a tappe francese Étoile de Bessèges, ormai un classico di inizio stagione, si sono registrati momenti di grande tensione quando una macchina ha fatto irruzione nel percorso. A 16 chilometri dal traguardo della seconda tappa (che si sviluppava attorno alla città di Nîmes), in un tratto di rettilineo un’automobile ha provato ad infilarsi sul percorso in senso contrario alla marcia proprio quando arrivava il gruppo lanciato a 45 chilometri l’ora. L’autista, dai riflessi piuttosto pronti, ha fatto rapidamente marcia indietro ma la manovra ha provocato una brusca frenata del plotone di cui hanno fatto le spese molti atleti e in particolare il belga Maxim Van Gils, costretto al ritiro.

