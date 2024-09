Auto, il grande inganno dei numeri

Video dalla rete

Le vendite di auto in Europa nel 2023 sono state meno di 13 milioni, erano 16 milioni nel 2019. Si comprano meno auto. In Europa si vendevano nel 2008 un terzo delle vetture prodotte nel mondo, oggi siamo a un quinto. Sempre nel 2008 un’auto su tre veniva prodotto nel vecchio continente, in Cina solo il 4 per cento.

Ma dal 2008 ad oggi cosa è successo? Nel 2023 l’Europa ha prodotto quasi il 17 per cento dei veicoli, la Cina è passata dal 4 al 32 per cento. Numeri impressionanti che ci dicono quanto l’Europa stia rischiando. Il mercato sta cambiando: si comprano meno auto e se ne compreranno sempre meno. Una cosa è certa: servizi digitali e tecnologia conteranno per oltre il 50 per cento nei ricavi di ogni singola auto nel 2040.

