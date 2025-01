Auto in fiamme nel prepartita di Roma-Lazio: indagini in corso, forse si è trattato di una bomba carta

Video dalla rete

C’è forse una bomba carta all’origine dell’incendio che ha carbonizzato un auto in sosta nei pressi del Foro Italico. L’intervento dei vigili del fuoco a pochi passi dallo stadio Olimpico dove si sta disputando il derby Roma-Lazio, caratterizzato da un pre-partita con bombe carta e fumogeni. In corso le indagini per appurare le cause dell’incendio

