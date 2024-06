Video dalla rete

Un incidente tra due auto nel sud della California si è concluso in modo curioso: uno dei veicoli è stato sollevato in aria da un idrante che perdeva acqua.

Il filmato mostra la parte posteriore della macchina sospesa in aria. «Classificheremo l’incidente come qualcosa che non si vede tutti i giorni» hanno dichiarato i funzionari dell’Orange County Fire Authority (OCFA)

