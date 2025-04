Auto vola da un ponte in costruzione perché Google Maps sbaglia le indicazioni

Video dalla rete

Nel video il momento in cui un automobilista è precipitato per 40 metri da un ponte incompiuto dopo essersi confuso seguendo le indicazioni di Google Maps. Rudie Heru Komandono, 61 anni, aveva posizionato il suo smartphone sul cruscotto dell’auto e stava seguendo la mappa per andare a casa di un amico a Giava, in Indonesia. Ma Google Maps improvvisamente gli ha fatto cambiare strada e lui non si è fidato del navigatore, ha voluto proseguire diritto finendo su un ponte dell’autostrada chiuso per i lavori. L’auto, ripresa dalla telecamera di sorveglianza, ha quindi fatto un volo incredibile e è finita per atterrare sulla strada sottostante. La berlina ha evitato di poco due auto e una moto che avevano appena superato la zona d’impatto. Il guidatore e la sua compagna che viaggiava sul sedile del passeggero sono entrambi sopravvissuti e hanno riportato solo ferite superficiali. ​

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA