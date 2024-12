Autostrade per l’Italia, arriva il nuovo logo: lo spot tv sulle note di Gaber in anteprima

Video dalla rete

Autostrade per l’Italia presenta il nuovo logo e lancia una campagna per presentarlo.

In anteprima sul Corriere lo spot televisivoche andrà in onda e in cui si racconta come l’autostrada garantisca un vantaggio che la rende unica e diversa da tutte le altre infrastrutture: la possibilità di decidere da sé il proprio viaggio.​ Colonna sonora dello spot il celebre brano La libertà di Giorgio Gaber

