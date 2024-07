Autovelox illegali, dove si trovano e come contestare le sanzioni

Video dalla rete

(LaPresse) Autovelox ‘illegali’ sono stati sequestrati in tutta Italia. Il modello interessato è il T-EXSPEED v 2.0. Si tratta di rilevatori di velocità con postazioni fisse, di proprietà di società private che vengono date in noleggio a enti locali. Sono stati sequestrati a Cosenza, Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, ma anche in località più piccole come Pomarico, Cerignola, Pianezza, Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino in Pensiliis.