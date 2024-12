Ballando con le stelle, il video dell’ultima esibizione di Madonia con Federica Pellegrini

Video dalla rete

Un tango argentino. È sulle note della tradizionale musica sudamericana che è andata in scena l’ultima esibizione a ‘Ballando con le stelle‘ di Angelo Madonia, lo scorso 23 novembre. Il ballerino, che in questa edizione faceva coppia con Federica Pellegrini, aveva annunciato tramite un post sul proprio profilo Instagram la sua decisione di lasciare il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. «Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto», aveva scritto Madonia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA