«Ballando», scontro tra Lucarelli e Madonia: «Danneggi Federica Pellegrini con la tua antipatia» «E tu danneggi la giuria»

Scintille tra Angelo Madonia, il ballerino in coppia con Federica Pellegrini, e Selvaggia Lucarelli per la battuta subito dopo la loro esibizione: «Che dire – ha commentato la Lucarelli – Sarà una coincidenza, ma stasera è stata eliminata Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Angelo e Federica Pellegrini. Angelo hai dato il meglio di te stasera. Davvero, stasera siete sbocciati. Per la prima volta stasera c’era intesa, vi ho visto molto più morbidi e felici di ballare insieme. Tu Federica sei la concorrente che è cresciuta di più e per te è giusto che sia una vittoria».​Al che Madonia, nuovo compagno di Sonia Bruganelli, si è sentito punto sul vivo ed è partito con un’invettiva contro la Lucarelli, accusata di rovinare la giuria: «Tu fai battute perché sai dove arrivare. Io danneggio Federica? E tu danneggi la giuria».

