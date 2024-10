Bambino guida la moto senza casco con la mamma seduta dietro

Video dalla rete

La denuncia parte dal deputato Francesco Borrelli: in un video diffuso su Instagram si vede un bambino alla guida di una moto senza casco che sfreccia per le vie di Napoli, tra via Marina e via Vespucci. Seduta dietro di lui che riprende la scena con il cellulare, c’è la sua mamma, anche lei rigorosamente senza casco.Borrelli commenta: «Non sono mica orgogliosi del rendimento scolastico dei propri figli, non mostrano i loro progressi nello studio, nelle attività sportive, non si vantano delle buone azioni. No, per loro il massimo della soddisfazione è vedere i propri figli sfrecciare su scooter e moto sfidando regole, leggi e sicurezza. Genitori degenerati che crescono bambini che, in tal modo, un giorno diverranno anch’essi adulti incoscienti, privi di buon senso e irrispettosi del vivere civile e delle Istituzioni.Inoltre, come se tutto ciò non bastasse, mettono in pericolo la vita di pedoni, automobilisti e centauri nonché quella dei loro stessi figli. Come ripetiamo da tempo, in questi casi, oltre alle denunce e alle sanzioni, dovrebbe scattare in automatico l’intervento dei Servizi Sociali».

