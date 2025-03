Bambino penzola dalla seggiovia: ecco come lo salvano

Video dalla rete

Un gruppo di sciatori si è unito per salvare un bambino che penzolava da una seggiovia. Pedro José Ruiz Tamaral, 47 anni, stava sciando nella stazione sciistica di Valdesquí in Spagna lo scorso fine settimana quando ha sentito qualcuno gridare aiuto. Voltandosi, ha visto un bambino aggrappato alla barriera della seggiovia, con le gambe a penzoloni. Pedro ha immediatamente iniziato a gridare per allertare il personale, che ha rapidamente fermato lo skilift. Un video mostra un gruppo di 10 sciatori che si radunano sotto il bambino, tenendo un cuscino di fortuna per prenderlo. Un uomo ha rimosso l’imbottitura protettiva dai pali che sostengono la seggiovia – normalmente presente per evitare che le persone li urtino – e l’ha usata come cuscino di fortuna.

