Bandecchi sputa dell’acqua in faccia a un contestatore: «Che partito voti? Stai molto attento»

«Sono venuto fin qua per sfidarti». Così Stefano Bandecchi a un cittadino in piazza a Terni. Il sindaco gli è andato incontro sputandogli dell’acqua addosso. Mentre Bandecchi fa per andar via, il cittadino risponde «sono qui per criticarla»: a quel punto il primo cittadino torna indietro, beve un sorso d’acqua da una bottiglietta e per la seconda volta la sputa in faccia al contestatore. «Che partito voti? Stai attento» dice Bandecchi, chiamando poi due agenti della Polizia locale che erano nei paraggi. «Andiamo verso casa tua, dove abiti? Ti accompagno» continua il sindaco.

