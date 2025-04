Barack Obama «rovina» la foto dei bambini al parco

Video dalla rete

«Photobombing» sotto i ciliegi in fiore: una famiglia in visita a Washington ha vissuto un momento indimenticabile. «Guardate chi è finito nella nostra foto tra i ciliegi in fiore!» ha scritto Portia Moore su Instagram, condividendo lo scatto che nel frattempo è diventato virale. In quel momento, Portia era concentrata a sistemare i figli Preston e Belle per la foto, assicurandosi che il piccolo Preston non finisse in acqua. E solo in seguito si è accorta che in quel momento, sullo sfondo, stava passando l’ex presidente Barack Obama.