Barbara d’Urso vende gli abiti di scena: 20 anni di storia della tv attraverso i vestiti

Barbara d’Urso vende gli abiti di scena e il ricavato andrà in beneficenza. L’annuncio in un video su Tik Tok e la D’Urso non risparmia una frecciatina a Mediaset con cui il rapporto ventennale di lavoro «si è interrotto in maniera un po’ brusca». «È partito un enorme tir carico di tutte le cose che erano nei miei camerini e tra queste anche i vestiti» spiega Barbara D’Urso che annuncia poi la vendita il cui ricavato andrà all’associazione Arimo che sostiene i ragazzi fragili. ​La vendita avverrà online e anche il 20 e 21 settembre prossimi ai Bgni Misteriosi a Milano.

