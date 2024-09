«Basta scuse, ultima chiamata»: gli ultrà milanisti protestano davanti a San Siro

Video dalla rete

«Basta scuse, ultima chiamata»: è il messaggio degli ultras del Milan rivolto alla squadra all’arrivo del pullman rossonero a San Siro per la partita disabato sera contro il Venezia. Un corteo tra fumogeni e bandiere ha accompagnato l’ingresso ai box della squadra. Come avevano annunciato sui social alla vigilia, gli ultras hanno voluto far capire ai giocatori e al club quanto sia delicato il momento per i rossoneri. Non una contestazione dunque, ma una richiesta esplicita di vittoria dopo un avvio deludente.

