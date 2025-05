Battibecco furioso tra il legale della nuova testimone di Garlasco ed Eleonora Daniele: «Lei è male informata»

Video dalla rete

A Storie Italiane, su Rai Uno, va in onda uno scontro piuttosto acceso. Il tema è Garlasco e le ultime novità sulla nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. In collegamento c’è Stefano Benvenuto, l’avvocato della donna che si è presentata in procura per raccontare una versione diversa rispetto a ciò che si sa del rapporto tra Stefania Cappa e Chiara Poggi. La testimone avrebbe raccontato di un rapporto non felice tra le due cugine. Si tratta di illazioni perché in verità il legale ha mantenuto il più stretto riserbo sulla testimonianza della sua cliente. E ci tiene a ribadirlo in diretta. Da lì nasce un battibecco con la conduttrice del programma, Eleonora Daniele, che gli aveva posto alcune domande.

