Beatboxing in diretta tv: le suore brasiliane conquistano il web con una performance virale

Il curioso momento è andato in onda il 23 maggio su Pai Eterno, un’emittente televisiva cattolica portoghese, durante un programma incentrato sul lavoro pastorale. In studio erano presenti due suore e un sacerdote, invitati per parlare della loro missione e del ruolo della musica nella vita religiosa.

Nel corso dell’intervento, le suore hanno iniziato a cantare, ma l’attenzione è stata catturata quando una delle due ha improvvisato un energico ritmo a cappella in stile beatbox. La performance è stata accolta con entusiasmo: mentre la suora continuava il suo freestyle vocale, la compagna si è lasciata andare a una vivace danza, regalando al pubblico un momento di gioiosa spontaneità.

