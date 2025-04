Belize: cittadino americano dirotta un aereo, passeggero spara e lo uccide

Video dalla rete

(LaPresse/AP) – Un cittadino statunitense ha dirottato un piccolo aereo in Belize, accoltellando due passeggeri e un pilota, prima che uno dei passeggeri feriti gli sparasse, uccidendolo. L’aereo è poi atterrato in sicurezza. Il velivolo della compagnia Tropic Air trasportava 14 passeggeri e due membri dell’equipaggio, ed era partito da Corozal, una piccola città vicino al confine del Belize con il Messico, diretto verso la popolare destinazione turistica di San Pedro, quando è stato dirottato. Il velivolo ha sorvolato in direzioni casuali per quasi due ore mentre la situazione si evolveva in volo. Un elicottero della polizia ha seguito l’aereo prima che atterrasse in un aeroporto nella città costiera di Ladyville. Le autorità del Belize hanno dichiarato lo stato di emergenza subito dopo l’inizio dell’incidente, intorno alle 8:30 del mattino ora locale, secondo un comunicato della Belize Airport Concession Company. “Purtroppo quel passeggero è in condizioni critiche perché è stato accoltellato, credo alla schiena, e sembra che abbia un collasso polmonare. È stato trasportato d’urgenza al Medical Associates . Stiamo pregando per lui. È il nostro eroe”.

