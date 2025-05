«Bella idea andare a Sirmione», il video dell’invasione di turisti: scatta la lite per entrare nel borgo

Video dalla rete

Il lungo ponte del 1° maggio ha spinto moltissime persone a prendersi una mini vacanza o anche solo un giorno per staccare dalla quotidianità. Ma chi ha deciso di cercare un po’ di relax passeggiando per Sirmione (Brescia), il cui centro storico sorge su una penisola che divide il basso Lago di Garda, è rimasto deluso. Il piccolo comune, infatti, è stato letteralmente preso d’assalto dai turisti, andando completamente in tilt. Il risultato? Lunghe code di turisti arrabbiati e paese in tilt.

