Belotti fallisce un gol a porta vuota, il doppio errore clamoroso del centravanti del Benfica

Due clamorosi errori a porta vuota per Andrea Belotti. Il nuovo centroavanti del Benfica ha mancato il gol per due volte, in due tentativi ravvicinati davanti alla rete sguarnita, nella gara della Liga Portugal contro il Santa Clara. L’ex attaccante di Roma e Torino ha indossato la maglia del club di Lisbona a gennaio, dopo quelle della Fiorentina e del Como. Nonostante l’errore di Belotti il Benfica ha comunque vinto 1-0 il match.

