Benigni a Sanremo: «Vince Giorgia, ancora per molti anni…»

Carlo Conti ha "imposto" a Roberto Benigni di cantare sul palco dell'Ariston l'Inno del Corpo sciolto

(LaPresse) – Roberto Benigni ha aperto la quarta serata di Sanremo dedicata ai duetti

Il comico ha fatto i complimenti a Carlo Conti: «Tutti parlano del Festival. Hai bloccato l’Italia. Dovresti fare il ministro dei Trasporti. Non parliamo di politica, sennò la situazione è tesa. Dietro le quinte ho visto Marcella Bella, e le ho detto `Bella ciao!´E’ successo di tutto…»Benigni ha sparato una battuta dietro l’altra sulla politica: «Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all’Italia, figurati se non vede Sanremo.

Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C’era anche l’anno scorso e l’anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni…»Carlo Conti ha “imposto” a Roberto Benigni di cantare sul palco dell’Ariston l’Inno del Corpo sciolto. «È la serata dei duetti, la dobbiamo cantare insieme» ha detto