Benigni sui dazi: «Trump come me e Troisi. Cosa portate? Un fiorino!»

« Ma si possono mettere i dazi? Chi lo fa non ha letto due pagine di storia». Così Roberto Benigni durante la puntata di ‘Cinque minuti‘ in onda su Rai1. «La storia ci insegna che i dazi sono portatori di guerre – ha proseguito – sono l’ultima cosa da fare. La guerra commerciale fa male all’America, all’Occidente. Sono una cosa tremenda e lui (Trump, ndr) li ha rimessi come nel 1492». «Si pagava la dogana… Chi l’avrebbe detto. I dazi. Ma non lo ha visto Trump? Se Trump vedesse ‘Non ci resta che piangere‘…» commenta Vespa. Che poi manda in onda la celebre scena del film in cui un doganiere chiede con insistenza a Benigni e Troisi «un fiorino!».

