Benigni torna in tv: «Il sogno dell’Europa è figlio degli eroi di Ventotene»

(LaPresse) “C’è da essere orgogliosi di essere europei“. Lo ha detto Roberto Benigni durante ‘Il sogno’, in diretta su Rai1, ricordando il contributo dell’Europa nella storia dell’umanità. Dalla democrazia alle arti, dal concetto di libertà alla scienza.

“L’Unione europea è la più grande costruzione istituzionale, sociale, politica ed economica degli ultimi 5mila anni“, ha ricordato l’attore. “È un progetto, un ideale, una speranza, un sogno ma soprattutto un caso unico nella storia dell’umanità. È stata la prima volta in cui stati sovrani hanno scelto liberamente di unirsi. Non più divisione ma unità, non sopraffazione ma dialogo. Una rivoluzione silenziosa che può trasformare il mondo”.