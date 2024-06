Benvenuti a casa Sinner, la famiglia affitta le stanze e dice ai turisti: «Potreste anche incontrare Jannik…»

Video dalla rete

«Siamo felici! Certo che ci siamo sentiti… Lui con la testa è sempre più avanti. Felice sì, però chiedete al suo manager. Io non posso parlare». Hanspeter Sinner, 60 anni, sorride dal balcone di uno degli «Apartaments Haus Sinner», la casa dove il nuovo re del tennis mondiale ha vissuto fino a 13 anni prima di spiccare il volo. L’estate è alle porte e la pensione Sinner quest’anno deve essere pronta per ospitare non solo i soliti vacanzieri ma anche i nuovi tifosi. «Un cordiale benvenuto a casa di Jannik Sinner. Nostro figlio Jannik, dal tranquillo paesino fuori nel mondo!».