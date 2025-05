Bergamo, Salvini: «Dipende dai genitori se a 19 anni giri con un coltello»

Video dalla rete

(LaPresse) «Allarme giovani? Non è solo dei giovani, dipende anche da noi genitori, perché se uno scende in strada con un coltello a 19 anni, evidentemente in famiglia qualcuno è mancato». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un appuntamento sulla sicurezza ferroviaria nella sede di Confcommercio a Milano, commentando la morte a Bergamo del 26enne Riccardo Claris, ucciso a coltellate da un tifoso 19enne dell’Inter, Jacopo De Simone. Durante il suo intervento Salvini aveva detto che «basta sfogliare le pagine di cronaca di oggi, per constatare che c’è un abbassamento della soglia della percezione del rischio: come a Bergamo dove muore un ragazzo di 26 anni per polemiche calcistiche».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA