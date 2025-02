Bergoglio, Fisichella al giubileo dei diaconi: «Sentiamo Papa Francesco vicino a noi»

Video dalla rete

«Sentiamo Papa Francesco, benché in un letto di ospedale, vicino a noi, lo sentiamo presente in mezzo a noi. E questo ci obbliga a rendere ancora più forte, più intensa la nostra preghiera perché il Signore lo assista nel momento della prova e della malattia». Monsignor Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, legge un pensiero per Papa Francesco durante la messa per il Giubileo dei diaconi che si sta svolgendo in queste ore nella Basilica di San Pietro. Le condizioni di salute di Bergoglio si sono aggravate, come riportato nel bollettino medico diffuso sabato sera.

