Bernardeschi dà lezioni di italianità in Canada: «Il cappuccino mai dopo le 11 e la pausa caffè dura mezz’ora»

Federico Bernardeschi si è reso protagonista di un divertente siparietto in un video pubblicato sui canali social della sua nuova squadra, il Toronto FC, in Canada: «In Italia è illegale bere il cappuccino dopo le 11 – spiega – In America il caffè si beve in strada, di corsa, mentre invece in Italia è un’occasione per chiacchierare per gli amici per 25 minuti, mezz’ora».

