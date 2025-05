Video dalla rete

Nella prima tappa del suo «Cowboy Carter Tour» a Los Angeles, Beyoncé ha diviso il palcoscenico con le sue figlie. Si è trattato di un breve cameo che, però, ha mandato il pubblico in visibilio. Applausi a scena aperta per la 13enne Blue Ivy – che ha ballato con la madre sulle note di America Has A Problem – e per Rumi, 7 anni.

