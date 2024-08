Bianca Atzei, il figlioletto irrompe sul palco mentre è in concerto e lei si commuove: «La cosa più bella che poteva accadere»

Video dalla rete

Stava cantando sul palco Bianca Atzei quando d’improvviso ha fatto irruzione il piccolo Noa, suo figlio di un anno e mezzo. È stato un momento emozionante per la cantante e per il pubblico.Bianca Atzei ha preso in braccio il piccolo e ha continuato a cantare tra gli applausi del pubblico.

Il video è stato pubblicato su Intagram della cantante che ha scritto: «spuntato sul palco di un suo concerto. A un certo punto della serata, infatti, il piccolo è comparso in scena correndo verso la sua mamma tra gli applausi del pubblico. Con immensa tenerezza la cantante si è chinata per prenderlo in braccio e, visibilmente emozionata, lo ha tenuto con sé tra le sue braccia. Ed è stato così, con il bimbo accoccolato su di lei, che Atzei ha proseguito a cantare dolcemente, cullando il figlio che pareva incantato dalla sua voce.