Bianca Balti incanta l’Ariston, Damiano David emoziona, le standing ovation e le lacrime: i momenti clou della seconda serata di Sanremo

(LaPresse) Ecco i momenti clou della seconda serata del Festival di Sanremo.

Bianca Balti spigliata incanta l’Ariston. Niente parrucca e un sorriso coinvolgente. Con lei ad affiancare Carlo Conti ci sono le battute dissacranti di Cristiano Malgioglio e l’ironia di Nino Frassica. Damiano David emoziona con la sua interpretazione intensa di “Felicità” di Lucio Dalla. Con lui sul palco Alessandro Borghi e il piccolo Vittorio che si commuove. E’ ancora standing ovation per Simone Cristicchi: commuove l’Ariston. Convince Lucio Corsi, piace Achille Lauro, lascia il palco in lacrime Francesca Michielin. Carolina Kostner parla delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’ex pattinatrice non entusiasma spiegando il viaggio della fiamma olimpica. Alex Wyse e Settembre sono i finalisti delle nuove proposte. Entrambi già con un discreto successo alle spalle: si sfidano per il titolo nella serata di giovedì.

