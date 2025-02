Bianca Balti ripercorre le tappe della malattia nella Giornata contro il cancro: «Non mi sono mai sentita così viva»

Video dalla rete

In un post pubblicato su Instagram, Bianca Balti ha ripercorso le tappe della sua malattia in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. «È sempre stata una giornata come le altre fino all’8 settembre 2024, quando la diagnosi di un cancro ovarico è entrata nella mia vita come una condanna a morte – ha scritto nel post – Eppure, negli ultimi due mesi e nonostante la chemioterapia – non mi sono mai sentita così viva». Nel carosello di foto e video, la fotomodella ha ripercorso alcuni momenti: le cure in ospedale, il momento in cui ha rasato la testa, una discesa in sci in un momento di libertà e, infine, l’annuncio di Carlo Conti al Tg1 della sua partecipazione al Festival di Sanremo. «Si dice che ‘Quel che non uccide fortifica’ – ha scritto -, ma la mia esperienza insegna che quel che non mi ha ucciso mi ha fatto amare molto di più la vita».

