Bianca Balti ha scelto di condividere coraggiosamente il suo percorso di cura del tumore che l’ha colpita. Ha pubblicato un nuovo video su Tik Tok in cui si mostra, per la prima volta, con i capelli rasati a zero. Nella didascalia del post scrive: «Once a bad b**ch… always a bad bitch».

