Bike Pride a Torino, ciclista compra un velox e misura la velocità degli automobilisti. Nessuno rispetta i limiti

In contemporanea con il Bike Pride torinese di domenica 20 ottobre, una delle più importanti manifestazioni cittadine legate alla mobilità sostenibile, un ciclista ha scelto di mostrare a tutti, tramite un video diffuso sui social, il comportamento, spesso sbagliato, di chi si mette alla guida di un’auto.

Stanco delle continue infrazioni degli automobilisti, uno dei fondatori della pagina Instagram «Bel Parcheggio» ha deciso di comprare un rilevatore di velocità e appostarsi in via Paolo Borsellino per vedere chi rispetta i limiti e chi no.

Risultato? In una zona dove non bisogna superare i 30 km/h (con tanto di cartello ben visibile) la maggior parte delle auto viaggiava intorno ai 50 km/h, con punte vicine ai 70. Tra i tanti mezzi transitati, inquadrati nel video, solo uno ha rispettato i limiti con una velocità di 29 km/h.

«Colpa delle maledette biciclette torinesi che passano sempre con il rosso», questa la frase ironica presente sotto le immagini, in riferimento all’aumento delle multe, da parte della polizia locale, nei confronti dei ciclisti indisciplinati.