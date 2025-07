Bimba cade dalla nave da crociera, il padre si tuffa subito dopo: il video del recupero con la scialuppa di salvataggio

Video dalla rete

Una bimba è caduta in mare dal quarto ponte di una nave da crociera mentre rientrava verso Fort Lauderdale, negli Usa, dopo un tour alle Bahamas. Il padre si è subito tuffato in acqua in attesa dei soccorsi. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato la bimba a precipitare oltre il parapetto. L’equipaggio di bordo ha calato in acqua una scialuppa di salvataggio per il recupero dei due nuafraghi. Molti passeggeri hanno assistito alla caduta e al salvataggio: alcuni hanno registrato in video le operazioni di recupero, condividendo poi i video sui social network.

