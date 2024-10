Bimbo di tre mesi salvato dall’alluvione, il piccolo stringe la mano del vigile del fuoco: «Ecco il senso del nostro lavoro»

Video dalla rete

«Nella manina che stringe quella dell’elisoccorritore che l’ha salvato c’è tutto il senso del nostro lavoro».

I vigili del fuoco sui social raccontano uno dei numerosi salvataggi eseguiti nel fine settimana in Emilia-Romagna, colpita da forti piogge e allagamenti,e postano la foto di un bimbo di soli 3 mesi che stringe la mano dell’uomo che l’ha appena salvato.

Il piccolo è stato portato in salvo in elicottero insieme alla sua famiglia: la loro abitazione a Monterenzio, in provincia di Bologna, era rimasta isolata a causa del maltempo.

