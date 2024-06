Blitz di Ultima generazione alla Festa della Repubblica: tentano di bloccare il passaggio dell’auto di Mattarella

Video dalla rete

Attivisti di Ultima generazione questa mattina – domenica 2 giugno – hanno provato a bloccare il corteo presidenziale a Roma in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Gli ambientalisti hanno manifestato per chiedere un Fondo riparazione per le vittime del disastro climatico e delle alluvioni. In cinque sono riusciti a scavalcare le barriere ai margini di via Cesare Battisti ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine.

