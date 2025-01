Bloccato in autostrada: il proprietario di questa casa rifiuta l’offerta di trasferimento e finisce in una situazione surreale

Video dalla rete

Un pensionato che ha rifiutato dal governo cinese l’offerta di risarcimento di oltre 210.000 euro per lasciare la sua casa ha espresso rammarico dopo che una gigantesca autostrada è stata costruita intorno alla sua abitazione.

Secondo i media locali, la casa, situata nella città di Jinxi, è stata completamente circondata dalla costruzione della circonvallazione G206, che ha una lunghezza totale di 13,78 chilometri.

Nell’edificio vivono solo il proprietario, Huang Ping, e suo nipote di 11 anni. L’uomo dice che ora trascorrono l’intera giornata in centro città per evitare i rumori dei lavori di costruzione e tornano a casa solo quando gli operai hanno finito la loro giornata.

Huang dice di essersi reso conto di aver sbagliato quando sono iniziati i lavori e ora si sente come se avesse “perso una scommessa”, avendo rifiutato l’offerta di risarcimento originale del governo di oltre 1,6 milioni di yuan. L’uomo sottolinea che ora nella sua casa c’è sempre molta polvere e rumore, ma è troppo tardi per cambiare idea.