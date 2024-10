Bocelli da Jimmy Fallon: «Le sorelle Kardashian litigano per me? Peccato mi vogliano come cantante e non come fidanzato»

Video dalla rete

(LaPresse) L’America è pazza di Andrea Bocelli, parola di Jimmy Fallon, conduttore di ‘The Tonight Show‘, famoso programma che va in onda sulla NBC. «Bentornato Andrea, ci piace sempre quando vieni qui e fai semplicemente impazzire tutti, ti amiamo. Tutti amano la tua voce», ha detto Fallon al tenore di Lajatico, ospite della puntata. «Sai chi ama la tua voce in particolare? Le Kardashian! Hanno avuto un battibecco per la tua voce, una famiglia fatta a pezzi! Qual e stata la reazione quando ne hai sentito parlare?», «Sono rimasto deluso perché mi hanno voluto come cantante, non come fidanzato», ha replicato ironicamente Bocelli che si era esibito in occasione dei matrimoni delle sorelle Kim e Kourtney. L’artista 66enne ha poi parlato anche della collaborazione con Ed Sheeran, cantautore britannico con cui ha realizzato il brano ‘Perfect Symphony’. Non è mancato poi l’aneddoto sulla sua grande amica Celine Dion: «Anni fa mi disse: ‘Se Dio avesse una voce avrebbe quella di Andrea Bocelli’. Da quel momento in poi ogni giornalista mi chiede questa cosa!», ha detto scherzando il tenore.