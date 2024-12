Boeing esce fuori pista in Norvegia, tragedia sfiorata

Video dalla rete

Tragedia sfiorata in Norvegia, dove un Boeing 737-800 della Norwegian si è fermato a pochi metri dal mare dopo un’uscita di pista all’aeroporto di Molde, nel nord. Le operazioni di soccorso hanno permesso di mettere in salvo tutte le 171 persone a bordo, di cui 165 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Non si registrano feriti.L’aeroporto è stato chiuso dopo l’accaduto. «La pista era liscia e c’è stata una forte raffica di vento», ha spiegato l’addetta stampa della Norwegian.

