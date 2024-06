Bolivia, il momento in cui i militari fanno irruzione con un blindato nel palazzo del governo

Video dalla rete

Carri armati e soldati armati nella sede dell’esecutivo a La Paz, in Bolivia. Un tentativo di golpe militare ripreso in diretta tv. Le immagini hanno mostrato un carro armato che ha abbattuto le porte della sede del governo boliviano ed è entrato all’interno.

Sono un centinaio i soldati guidati dall’ex comandante dell’Esercito boliviano, Juan José Zuñiga, che hanno fatto irruzione nella sede del governo. Zuñiga, destituito ieri dopo aver minacciato pubblicamente l’ex presidente Evo Morales – ha dichiarato che presto sarà nominato un nuovo governo perché «il Paese non può andare avanti così».​Il vicepresidente della Bolivia, David Choquehuanca, su X ha denunciato che è in atto un “colpo di Stato” contro il governo di Luis Arce. «Denunciamo alla comunità internazionale che in Bolivia è in corso un colpo di stato contro il nostro governo democraticamente eletto», ha affermato Choquehuanca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA