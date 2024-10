Bologna, esplosione in capannone Toyota: un morto e 3 feriti

Video dalla rete

(LaPresse) È di un morto e tre feriti il primo bilancio di una forte esplosione che ha interessato il capannone di Toyota Material Handling nella struttura di via Persicetana Vecchia in zona Borgo Panigale a Bologna. L’esplosione è avvenuta alle 17.53 ed è stata sentita nettamente dagli abitanti della zona che poi hanno dato l’allarme. Metà della struttura è crollata. Sono al momento in corso le verifiche di vigili del fuoco e soccorritori sotto le macerie. A causare lo scoppio sarebbe stata l’esplosione di un compressore. Uno dei tre feriti sarebbe in gravi condizioni.

