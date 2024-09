Bomba d’acqua a Cannes: le strade trasformate in torrenti in piena

Video dalla rete

Una bomba d’acqua ha investito lunedì la Costa Azzurra francese, provocando allagamenti nelle strade, a Cannes e nelle zone limitrofe, in alcuni casi trasformate in torrenti in piena. Secondo il meteo francese, sarebbero scesi ventisei millimetri di pioggia in un’ora, diciotto dei quali in appena dodici minuti.

Le riprese mostrano l’acqua che scorre lungo Boulevard de la Republique, nel centro di Cannes, e gli sforzi di pulizia compiuti alcune ore dopo la tempesta.

