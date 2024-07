Bongiorno al processo Grillo: «Sono emerse delle novità, dei punti oscuri, molto oscuri»

Video dalla rete

A Tempio Pausania una nuova udienza del processo che vede imputato per violenza sessuale di gruppo Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. L’avvocata di Silvia, Giulia Bongiorno, ha lasciato il tribunale dopo un’ora e mezza di domande a Corsiglia commentando il fatto che lui (come gli altri ragazzi) non abbia mai reagito alle accuse di violenza sessuale di gruppo proclamandosi da sempre innocente. «Posso dire che non è chiaro perché di fronte ad accuse così gravi non sia stata fatta una denunzia contro la mia assistita», è stata la considerazione dell’avvocata Bongiorno. «E poi – ha detto senza specificare alcunché – sono emerse delle novità, dei punti oscuri, molto oscuri».

