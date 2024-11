Botta e risposta tra Bruganelli e Lucarelli: «Scrivi di me per fare soldi»; la giornalista: «Non ho un marito ricco che paga per me»

Video dalla rete

Ennesimo scontro, a Ballando con le stelle, tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli: «Credo di non essere ancora stata capita», ha detto quest’ultima al termine della sua esibizione. L’affermazione innesca la domanda secca di Lucarelli: «Cosa c’è da capire?». «Tanto – risponde Bruganelli -, ma se vuoi puoi metterlo sul tuo profilo a pagamento». La Lucarelli ha alzato gli occhi al cielo, per poi rispondere laconica: «Io non ho avuto mariti ricchi, mi guadagno da vivere».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA