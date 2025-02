Brasile: i passeggeri escono nuotando dall’autobus rimasto bloccato per le inondazioni

Video dalla rete

I passeggeri sono usciti da un autobus a Guarulhos, nello stato brasiliano di San Paolo, ed hanno iniziato a nuotare per mettersi in salvo. Il filmato mostra tre persone che si allontanano a nuoto dal mezzo di trasporto bloccato in diversi metri di acqua alluvionale. Le persone rimaste sull’autobus sono state poi salvate dai vigili del fuoco, riferiscono i media locali.

