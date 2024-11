Brasile, il Boeing 737 cargo è costretto a un atterraggio d’emergenza e subito dopo va a fuoco: salvi i due piloti

Video dalla rete

Un Boeing 737-400F Total Cargo ha preso fuoco sulla pista dell’aeroporto di Guarulhos a San Paolo, in Brasile, nel tardo pomeriggio di sabato 9 novembre. Il volo aveva appena effettuato un atterraggio di emergenza. Non è chiaro quali siano state le cause del rogo a bordo. Il volo proveniva da Vitòria e trasportava solo merci: pilota e copilota sono stati evacuati in tempo e non hanno riportato ferite.

